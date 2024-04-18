Kadın girişimcilere bu kurslarda kapı açık

Kadınların gelişimine ve ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesine büyük önem veren İzmit Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) kadınlar yaptıkları ürünleri kolay pazarlama yöntemleri ile satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bazı kadınlar ise merkeze stres atmak için geliyor. Girişimci Yasemin Bozkurt, “Yaklaşık 6 aydır buradayım. Atölye açmak istemiştim ama maliyetler çok yüksek olduğu için burada devam etmek istedim. Bize burada her anlamda yardımcı oluyorlar. Elimizin altında her türlü malzeme var. Sürekli aktif olarak çalışıyoruz. Süs eşyası, kullanım ürünleri gibi eşyalar üretiyoruz. Bunların satışını Kocaeli dışında birçok yere yapıyoruz. Online satışımız da mevcut. Toplu satışlarımız da mevcut. Bunun dışında çocuklar ve yetişkinler için workshoplar yapıyoruz. Meraklılarına işi de öğretiyoruz. İzmit Belediyesinden her şekilde destek alıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.