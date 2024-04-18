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65 yaş üstüne toplu taşımada sınırlama yok

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Büyükşehir, toplu taşımada kullanılan ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarına sınırlama getirilmediğini açıkladı

65 yaş üstüne toplu taşımada sınırlama yok mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında değişikliğe gittiği yönünde bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Ulusal yayın kuruluşlarında da yer alan; Kocaeli Büyükşehir’in yaptığı yeni düzenlemeyle toplu taşıma araçlarında 65 yaş ve üstü vatandaşların sınırsız biniş hakkının sona erdiğine yönelik haberlerin asılsız olduğu ifade edildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşların KocaeliKartlarında herhangi bir sınırlama olmadığı ifade edildi.

BASINDA ÇIKAN ASILSIZ HABERLER

Kocaeli’nde ulaşımda kullanılan ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında düzenlemeye gidildi yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Bazı basın organlarında; ‘’Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile birlikte toplu taşıma araçlarında 65 yaş ve üstü vatandaşların sınırsız biniş hakkı sona erdi ve sınırlama getirildi’’ şeklinde haberler yer almıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ULAŞIMDA SINIRLAMA YOK

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada Kocaeli’nde ulaşımda kullanılan ücretsiz ve indirimli seyahat kartları kullanımında herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların KocaeliKartlarında herhangi bir sınırlama olmadığı ifade edildi.

 

Kaynak: BÜLTEN

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18 Nis 2024 - 12:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Fatkar58390 - Sınırlama olsa iyi olur sanırım dedeler başımızda taçdır o ayrı ama bedava diye çok geziyoar biraz camide vakit geçirsinler arabalar zaten turşu kabı gibi ful paket oluyor

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 18 Nisan 13:48
01

Dimitri Boyacioglu - MUHAKKAK SINIRLAMA GELMELI GUNDE 30 KERW BINEN YASLILAR VAR YAZIK BIZE SABAH BIZ ISE GIDERKEN BARI BINMESINLER

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 18 Nisan 13:21
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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