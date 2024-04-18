Başkan Gökçe: Güzel ilçemizi STK’larımızla birlikte yöneteceğiz

İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ
31 Mart yerel seçimlerinde halkın yoğun teveccühü ile Derince Belediye Başkanlığı görevine seçilen Av. Sertif Gökçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Seçim sürecinin ardından kendisini ziyarete gelen konukları ile bir araya gelen Başkan Gökçe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırladı. Derince'nin yönetiminde sivil toplum kuruluşları ve derneklerle her zaman iş birliği içinde olacaklarını ifade eden Başkan Gökçe, “Güzel ilçemizi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yöneteceğiz. Ortak akıl anlayışıyla çalışırken hem değerlerimizi koruyacağız hem de Derincelilik bilinci ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
STK’LARDAN NEZAKET ZİYARETLERİ
Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe kendisini ziyarete gelen Kocaeli Sekalılar Derneği Başkan Suavi Oktay ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Elazığlılar Derneği Başkanı Kubilay Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Haşmet Uçar ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Sefa Karahasan ve yönetim kurulu üyeleri, İzmit Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Erhan Karahan ve yönetim kurulu üyeleri, Kars Akbaba Çerme Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Harun Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, S.S. 18 Nolu Derince Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Nurettin Dalma ve yönetimi ile Kocaeli Van Dernekler Federasyonu Başkanı Kenan Yıldız, il ve ilçe dernek başkan ve yöneticilerine nezaketleri için teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.