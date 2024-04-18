Başkan Söğüt, “Hep beraber Körfez’iz”

31 Mart yerel seçimleri sonrasında mazbatasını alarak ikinci dönem için göreve başlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor. Sivil Toplum Kuruluşları ve protokol üyeleri dışında Başkan Söğüt vatandaşları da makamında ağırlıyor, tebrikleri kabul ediyor. Başkan Söğüt, ziyaretlerde ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini de dinleyerek tek tek not alıyor.

ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ

Körfez’de geride bıraktıkları beş yılda atılan her adımda ortak akılla hareket ettiklerini belirten Başkan Söğüt, “Önümüzdeki beş yılda da yine sizlerin fikir ve önerileri ile hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Körfez’e değer katacak projeleri birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

ZİYARETE ATIYLA GELDİ

Gün boyunca gelen misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Söğüt, kendine has bir şekilde atıyla ziyarete gelen Sümmani Yılmaz için de hizmet binasının önüne indi. Başkan Söğüt, Körfez’in her yerini atıyla birlikte dolaşan Sümmani Yılmaz’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN