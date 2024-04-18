Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sürüyor

Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takım, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda sabah antrenmanını yaptı.
Temiz, AA muhabirine, Kocaeli'de kendilerine kamp imkanı sağlayanlara teşekkür etti.
Sporcuların kampta istekli ve azimli olduğunu aktaran Temiz, "Keyifli bir kamp süreci geçiriyoruz. Şampiyonada rakiplerimize üstünlük sağlamak için hem taktik hem de fiziksel anlamda iyi çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Temiz, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'a ve destek olan herkese teşekkür ederek, "Biz de onların yüzünü kara çıkarmamak için Türk bayrağını en yükseğe çıkarmak adına elimizden gelenin en iyisini yapıp Avrupa'ya şampiyon gidip şampiyon dönmek istiyoruz." diye konuştu.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı, 22 Nisan Pazartesi günü sona erecek.
Milliler, Fransa'da 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını daha sonra Antalya kampıyla sürdürecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.