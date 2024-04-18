Pazarda dikkat çeken fiyatlar

Ramazan Bayramı sonrası kurulan yılın ilk Perşembe Pazarı’nda bazı ürünler fiyatlarındaki hareketlilikle dikkat çekti. Fiyatındaki yükselişle dikkat çeken ürünler başta limon olmak üzere mor lahana ve bakla oldu. Bu ürünlerdeki fiyat artışı Ramazan Bayramı öncesi kurulan son Perşembe Pazarı’ndaki fiyatlarının tam 2 katına çıktı. Fiyatındaki düşüşle dikkat çeken ürünler ise çarliston biber, kıl biber, taze soğan, taze fasulye, erik ve çilek oldu. Bu ürünlerin fiyatı bayram öncesi pazara göre 50 TL ile 10 TL arasında düştü. Yeni haftada pazarda İran karpuzu daha yaygın bir şekilde yerini alırken Hatay’dan gelen kavunlar ve incir de tezgâha çıktı.

ÜRÜN ADI GEÇEN HAFTA (TL) BU HAFTA (TL) Dolmalık biber 40 35 Çarliston biber 60 25 Kıl biber 100 50 Kapya 50 50 Patlıcan 20 15 Domates 35 25 Çeri domates 40 35 Pembe domates 30 30 Salatalık 15 15 Kabak 20 25 Havuç 25 25 Limon (file) 10 20 Maydanoz 10 10 Kıvırcık 30 30 Roka 15 15 Dereotu 15 15 Taze soğan 20 10 Mor lahana 10 20 Patates 15 15 Soğan 25 25 Ispanak 20 25 Semizotu 20 20 Taze Fasulye 90 50 Mantar 80 80 Bezelye 20 25 Sarma yaprağı - 100 Bakla 20 40 Pırasa 15 25 Karnabahar 25 25 Beyaz lahana 30 30 Enginar 30 35 Pazı 15 10 Karalahana 10 10 Çiriş otu - 50 Çiçekli mancar 40 40 Erik 100 80 Karpuz 60 50 Kavun - 80 Çilek 80 50 Muz 50 60 Portakal 15 15 Kivi 60 70 Elma 20 20 Yeşil elma 25 25 Yenidünya - 60 Dut (Kâse) 65 60 İncir - 50 Ceviz - 50 Bal kabağı 15 25