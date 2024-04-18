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- Ekonomi

Pazarda dikkat çeken fiyatlar

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11 Nisan Perşembe gününün Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olması sebebiyle bir önceki hafta kurulmayan Perşembe Pazarı, bu hafta kuruldu. 1 haftalık aranın ardından kurulan pazar bazı ürünlerdeki fiyat artışı bazı ürünlerdeki fiyat düşüşüyle dikkat çekti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Pazarda dikkat çeken fiyatlar mask
Pazarda dikkat çeken fiyatlar
Pazarda dikkat çeken fiyatlar
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Ramazan Bayramı sonrası kurulan yılın ilk Perşembe Pazarı’nda bazı ürünler fiyatlarındaki hareketlilikle dikkat çekti. Fiyatındaki yükselişle dikkat çeken ürünler başta limon olmak üzere mor lahana ve bakla oldu. Bu ürünlerdeki fiyat artışı Ramazan Bayramı öncesi kurulan son Perşembe Pazarı’ndaki fiyatlarının tam 2 katına çıktı. Fiyatındaki düşüşle dikkat çeken ürünler ise çarliston biber, kıl biber, taze soğan, taze fasulye, erik ve çilek oldu. Bu ürünlerin fiyatı bayram öncesi pazara göre 50 TL ile 10 TL arasında düştü. Yeni haftada pazarda İran karpuzu daha yaygın bir şekilde yerini alırken Hatay’dan gelen kavunlar ve incir de tezgâha çıktı. 

ÜRÜN

ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU

HAFTA (TL)

Dolmalık biber

40

35

Çarliston biber

60

25

Kıl biber

100

50

Kapya

50

50

Patlıcan

20

15

Domates

35

25

Çeri domates

40

35

Pembe domates

30

30

Salatalık

15

15

Kabak

20

25

Havuç

25

25

Limon (file)

10

20

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

30

30

Roka

15

15

Dereotu

15

15

Taze soğan

20

10

Mor lahana

10

20

Patates

15

15

Soğan

25

25

Ispanak

20

25

Semizotu

20

20

Taze Fasulye

90

50

Mantar

80

80

Bezelye

20

25

Sarma yaprağı

-

100

Bakla

20

40

Pırasa

15

25

Karnabahar

25

25

Beyaz lahana

30

30

Enginar

30

35

Pazı

15

10

Karalahana

10

10

Çiriş otu

-

50

Çiçekli mancar

40

40

Erik

100

80

Karpuz

60

50

Kavun

-

80

Çilek

80

50

Muz

50

60

Portakal

15

15

Kivi

60

70

Elma

20

20

Yeşil elma

25

25

Yenidünya                  

-

60

Dut (Kâse)

65

60

İncir

-

50

Ceviz

-

50

Bal kabağı

15

25

Pazarda dikkat çeken fiyatlar
Pazarda dikkat çeken fiyatlar
Pazarda dikkat çeken fiyatlar
Pazarda dikkat çeken fiyatlar
Pazarda dikkat çeken fiyatlar
Pazarda dikkat çeken fiyatlar
Pazarda dikkat çeken fiyatlar
Pazarda dikkat çeken fiyatlar
Pazarda dikkat çeken fiyatlar

 

Pazarda dikkat çeken fiyatlar

# yeni, Ramazan, hafta

18 Nis 2024 - 13:46 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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