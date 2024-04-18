Pazarda dikkat çeken fiyatlar

Ramazan Bayramı sonrası kurulan yılın ilk Perşembe Pazarı’nda bazı ürünler fiyatlarındaki hareketlilikle dikkat çekti. Fiyatındaki yükselişle dikkat çeken ürünler başta limon olmak üzere mor lahana ve bakla oldu. Bu ürünlerdeki fiyat artışı Ramazan Bayramı öncesi kurulan son Perşembe Pazarı’ndaki fiyatlarının tam 2 katına çıktı. Fiyatındaki düşüşle dikkat çeken ürünler ise çarliston biber, kıl biber, taze soğan, taze fasulye, erik ve çilek oldu. Bu ürünlerin fiyatı bayram öncesi pazara göre 50 TL ile 10 TL arasında düştü. Yeni haftada pazarda İran karpuzu daha yaygın bir şekilde yerini alırken Hatay’dan gelen kavunlar ve incir de tezgâha çıktı.
ÜRÜN
ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU
HAFTA (TL)
Dolmalık biber
40
35
Çarliston biber
60
25
Kıl biber
100
50
Kapya
50
50
Patlıcan
20
15
Domates
35
25
Çeri domates
40
35
Pembe domates
30
30
Salatalık
15
15
Kabak
20
25
Havuç
25
25
Limon (file)
10
20
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
30
30
Roka
15
15
Dereotu
15
15
Taze soğan
20
10
Mor lahana
10
20
Patates
15
15
Soğan
25
25
Ispanak
20
25
Semizotu
20
20
Taze Fasulye
90
50
Mantar
80
80
Bezelye
20
25
Sarma yaprağı
-
100
Bakla
20
40
Pırasa
15
25
Karnabahar
25
25
Beyaz lahana
30
30
Enginar
30
35
Pazı
15
10
Karalahana
10
10
Çiriş otu
-
50
Çiçekli mancar
40
40
Erik
100
80
Karpuz
60
50
Kavun
-
80
Çilek
80
50
Muz
50
60
Portakal
15
15
Kivi
60
70
Elma
20
20
Yeşil elma
25
25
Yenidünya
-
60
Dut (Kâse)
65
60
İncir
-
50
Ceviz
-
50
Bal kabağı
15
25
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.