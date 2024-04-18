Kullarspor ilk maçını İstanbullu rakibiyle oynuyor

A grubunda yer alan Kullarspor bugün saat 15.00’de İstanbul 5 Mevsim ile oynayacak. İki takımın yer aldığı bu grupta takımlar yarın saat 17.00’de bir kez daha karşılaşacak. B grubuna düşen Gebzespor bugünü bay geçirecek. Mor-Beyazlı ekibimin grubundaki Velibaba ile Kırklareli Gençlik bugün saat 17.00’de kozlarını paylaşacak. Bu maçın mağlubu yarın Gebzespor’un rakibi olacak. Pendik Velibaba-Kırklareli maçı berabere bitirse temsilcimiz Velibaba ile oynayacak. Tekirdağ’da final maçı Pazar günü saat 12.00’de oynanacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ