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Kullarspor ilk maçını İstanbullu rakibiyle oynuyor

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İlimizi Tekirdağ’da yapılan Türkiye Şampiyonası 1.Kademe maçlarında Kullarspor ile Gebzespor temsil ediyor.

Kullarspor ilk maçını İstanbullu rakibiyle oynuyor mask
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A grubunda yer alan Kullarspor bugün saat 15.00’de İstanbul 5 Mevsim ile oynayacak. İki takımın yer aldığı bu grupta takımlar yarın saat 17.00’de bir kez daha karşılaşacak. B grubuna düşen Gebzespor bugünü bay geçirecek. Mor-Beyazlı ekibimin grubundaki Velibaba ile Kırklareli Gençlik bugün saat 17.00’de kozlarını paylaşacak. Bu maçın mağlubu yarın Gebzespor’un rakibi olacak. Pendik Velibaba-Kırklareli maçı berabere bitirse temsilcimiz Velibaba ile oynayacak. Tekirdağ’da final maçı Pazar günü saat 12.00’de oynanacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# İstanbul

18 Nis 2024 - 13:51 - Spor --- Okunma

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