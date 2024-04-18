Kullarspor ilk maçını İstanbullu rakibiyle oynuyor

A grubunda yer alan Kullarspor bugün saat 15.00’de İstanbul 5 Mevsim ile oynayacak. İki takımın yer aldığı bu grupta takımlar yarın saat 17.00’de bir kez daha karşılaşacak. B grubuna düşen Gebzespor bugünü bay geçirecek. Mor-Beyazlı ekibimin grubundaki Velibaba ile Kırklareli Gençlik bugün saat 17.00’de kozlarını paylaşacak. Bu maçın mağlubu yarın Gebzespor’un rakibi olacak. Pendik Velibaba-Kırklareli maçı berabere bitirse temsilcimiz Velibaba ile oynayacak. Tekirdağ’da final maçı Pazar günü saat 12.00’de oynanacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.