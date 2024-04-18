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18 Nis 2024 - 13:54- Siyaset G:

İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy: “CHP’ye oy verenler genel başkan belirleyemez”

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İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek olağan kurultay öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılınçsoy yaptığı paylaşımda, “CHP’ye oy atanlar İYİ Parti kurultayında genel başkan belirleyemezler.” ifadeleri ile bazı partililere sitem etti.

Yavuz Solmaz
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İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy: “CHP’ye oy verenler genel başkan belirleyemez” mask
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KURULTAY DELEGELERİ TARAFLARINI AÇIKLIYOR

İYİ Parti’de 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayı öncesi Kocaeli delegeleri taraflarını belli etmeye başladı. Üst kurul delegelerinden Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş ve Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen Müsavat Dervişoğlu’na desteğini açıklarken, İl Başkanı Nusret Acur’un Koray Aydın’a destek vermesi bekleniyor.

 

23 DELEGE KORAY AYDIN’A OY ATTIRIR

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Kocaeli üst kurul delegeleri Nusret başkanın öncülüğünde 23 delege yanında Koray Aydın oy attırır. CHP’ye oy atanlar İYİ Parti kurultayında genel başkan belirleyemezler…” ifadelerine yer verdi. Kocaeli’de 30 üst kurul delegesi bulunurken Kılınçsoy’un 23 delege dışında hangi 7 isme gönderme yaptığı merak edildi.

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18 Nis 2024 - 13:54 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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