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18 Nis 2024 - 14:11- Asayiş G:

İzmit'te felaket gibi yangın!

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İzmit'te bulunan VIP Gros Market'te yangın çıktı. Alevler kısa sürede marketin çatısını sardı.

İzmit'te felaket gibi yangın!
İzmit'te felaket gibi yangın!
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İzmit Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak'ta bulunan VIP Gros Market'te yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüyerek marketin çatısını sardı. Alevler İzmit Belediyesi'nin 3D Yazıcı Merkezi'ne de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 

İzmit'te felaket gibi yangın!
İzmit'te felaket gibi yangın!
İzmit'te felaket gibi yangın!İzmit'te felaket gibi yangın!İzmit'te felaket gibi yangın!İzmit'te felaket gibi yangın!İzmit'te felaket gibi yangın!İzmit'te felaket gibi yangın!İzmit'te felaket gibi yangın!İzmit'te felaket gibi yangın!İzmit'te felaket gibi yangın!

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, Körfez, Kocaeli, İzmit Belediyesi

18 Nis 2024 - 14:11 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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