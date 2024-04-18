İzmit'te felaket gibi yangın!

İzmit Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak'ta bulunan VIP Gros Market'te yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüyerek marketin çatısını sardı. Alevler İzmit Belediyesi'nin 3D Yazıcı Merkezi'ne de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.