Yangından son anda kurtuldu! Dakikalarca gözyaşı döktü

Kocaeli'nin İzmit ilçesi 42 evler mahallesinde bulunan bir markette 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, marketten yükselen dumanlar kentin her tarafından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşyerinde alevler devam ederken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
DAKİKALARCA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Alevlere teslim olan marketten son anda çıkan market çalışanı yere kapanıp dakikalarca gözyaşı döktü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.