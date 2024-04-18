Büyükakın: 34 araç 84 personel müdahale ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın İzmit Körfez Mahallesi'nde meydana gelen yangın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Büyükakın, "İzmit Körfez Mahallesi'nde meydana gelen market yangınına hızlı bir şekilde müdahale ettik. Şu anda 34 araç 84 personel ile söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.