Büyükakın: 34 araç 84 personel müdahale ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın İzmit Körfez Mahallesi'nde meydana gelen yangın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Büyükakın, "İzmit Körfez Mahallesi'nde meydana gelen market yangınına hızlı bir şekilde müdahale ettik. Şu anda 34 araç 84 personel ile söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi