Şimşek'ten beyanname açıklaması: 400 binden fazla mükellef tespit ettik

Gelir vergisi beyan dönemi nisan ayının başında sona erdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB); kira, ücret ve değer artış kazancı gibi gelirlerini beyan etmeyen yüz binlerce mükellef tespit ederken bunların cezai işlem uygulanmadan pişmanlık hükmünden yararlanıp vergi borçlarını ödeme imkanı bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni bir çağrıda bulundu.

Şimşek, şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettiklerini dile getirdi.

MÜCADELE MESAJI

"Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanan Şimşek, adil rekabet ve mali disiplik için kayıt dışılıkla mücadelede kararlı olduklarını dile getirdi.

PİŞMANLIK İMKANI NEDİR?

2023'te kira geliri, ücret ya da değer artış kazancı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin, vergi daireleri tarafından gerekli işlemlere başlanmadan önce pişmanlıkla bildirim yapma imkanı bulunuyor.

Pişmanlıkla beyanname verildiğinde, vergi cezası kesilmeden vergiler ödenebiliyor.

Beyannameler Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilebiliyor ve vergi de yine bu sistem üzerinden banka kartı ya da kredi kartı ile çevrim içi ödenebiliyor.

Vergi dairesinin yazısı üzerine beyanname verilmesi durumunda ise vergiler cezalı kesiliyor.