Yangın İzmit Belediyesi'nin binasına sıçradı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi 42 evler mahallesinde bulunan bir markette 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, İzmit Belediyesi'nin 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan olay yerine gelerek bilgi aldı.

Bölgeye gelen iş makineleri müdahale için alan açıyor

Kaynak: Haber Merkezi