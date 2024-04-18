Lokantacılar Odası’ndan hedef gösterilmelerine tepki

CAFE VE RESTORANLARA BOYKOT ÇAĞRISI YAPILIYOR

Vatandaşlar sosyal medyada 20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günü cafe ve restoranlara gitmeyerek ‘küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içerikler ile sunulan fahiş fiyatlı yemekleri boykot etmek için “fahiş yemeye boykot” kampanya başlattı. Dün akşam Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı adlı programda konuşulan konuda lokantacıların hedef alınmasına Türkiye Lokantacılar Odası Yönetimi ve Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı tepki göstererek yazılı bir açıklamada bulundu.

İŞLETMELERİMİZİ AÇIKÇA HEDEF GÖSTERMİŞLERDİR

Türkiye Lokantacılar Pastacılar Federasyonu Genel Başkanvekili Bahar Bilen tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler ye aldı: “Gürkan Hacır Bey’in sunmuş olduğu Taksim Meydanı programında enflasyonun yükselmesine sebep oluyormuş, fırsatçı lokanta ve restoranlar gibi açıklamaları üzüntü ile izledim. Bazı yorumcular konuya vakıf olamadıkları apaçık belli, tamamen duygusal hareket ederek işletmelerimizi açıkça hedef göstermişlerdir. Sektör temsilcileri olarak bu ithamları kabul etmemiz mümkün değildir. Serbest piyasa ekonomi modeli piyasada arz ve talep oluşturur. Mevkisine ve hizmet kalitesine göre değişen işletme giderlerine maliyet hesabı yaparak tabi ki fiyat farklılıkları oluşacaktır.

KİMSE BİZİ GÜNAH KEÇİSİ GÖSTERMEYE KALKMASIN

Dünyanın en pahalı enerjisini kullanıyoruz, en pahalı emtia ve en pahalı etini kullanıyoruz. GV, SGK, KDV, kira, stopaj, POS, banka, online satış komisyonları ve daha bir sürü dolaylı vergi. Yetişmiş kalifiye eleman arayışı içinde dolgun maaş vermekten bunalmış, ayakta kalma mücadelesi vermekteyiz. Vergi Dairelerine göz atalım. Esnafımızdan yarısından fazlası borç batağında, yapılandırma üstüne yapılandırma yapmaktadır. Tabi ki vatandaşın alım gücünü gözetmekteyiz, oluşan enflasyon işletmelerimize olumsuz yansımaktadır ama yine de elimizden gelen fedakarlığı ziyadesi ile yapmaktayız. Kimse bizi günah keçisi göstermeye kalkmamalıdır.

HAKSIZ REKABETLER BELİMİZİ BÜKMÜŞ DURUMDADIR

Devlet vergi toplama modelini, işin kolayına giderek tüketici ve ücretli üzerinden endekslemiş. Son zamanlarda herkes kredi kartı kullanmaya başladı. Kart komisyonları, online satış komisyonları ve kurye hizmetleri maliyetlerimizi çok yükseltmekte, büyük ortaklarımız haline gelmişlerdir. Bu durum haliyle tüketiciye yansımaktadır. Yasalar, mevzuatlar içinde denetimsizlik, merdiven altı üretim ve haksız rekabetler belimizi bükmüş durumda. Sanayi üretimine yapılan fedakarlıklar, verilen teşviklere karşı kargo vergi toplama modeli değişmediği müddetçe enflasyonun düşmesi mümkün olmadığı gibi vatandaşların yani tüketicinin eli rahatlamaz. Düzen değişmez. Cambaza bak demekten vazgeçin.”