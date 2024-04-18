Hürriyet yanan bina ile ilgili bilgi verdi: Hasarımız büyük

Kocaeli'nin İzmit ilçesi 42 evler mahallesinde bulunan bir markette 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, İzmit Belediyesi'nin 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

"HASARIMIZ BÜYÜK"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yangında zarar gören 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi ile ilgili bilgi verdi. Hürriyet, “Yan taraftan ufak bir kıvılcım bizim 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’ne sıçradı. Binanın çatısı ve 2. kat komple yanmış durumda. Bütün baskı, dijital aletlerimiz, bilgisayarlarımız ve stoğumuz oradaydı. Su sıkılmasından kaynaklı hepsi ciddi zarar gördü. Alt katın bir kısmını korumayı başardık ancak bir kısmı zarar gördü. İşletmenin de hasarı büyük bizim de hasarımız büyük ama bizi sevindiren şey yangında can kaybı ve yaralı olmaması.”