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Kocaeli’de geçen ay 2 bin 624 konut satıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Türkiye’nin mart ayına ilişkin konut istatistiklerini açıkladı.

Kocaeli’de geçen ay 2 bin 624 konut satıldı mask
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Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve %18,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Doğu Marmara Bölgesinde 2024 yılı Mart ayında satılan konut miktarı 6 bin 107 olarak kayıtlara geçti. TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre Kocaeli’de geride bıraktığımız mart ayında 2 bin 624 konut satışı yapıldı.

YABANCIYA 1778 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,9 azalarak 1778 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 411 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 411 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 182 konut ile İranlılar 182, Ukraynalılar 129, Iraklılar ise 82 konut aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İstanbul, Türkiye

18 Nis 2024 - 16:26 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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