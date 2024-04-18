Sivaslılar, hızlı tren için harekete geçti

TALEPTE BULUNDULAR

4 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Sivas’tan saat 13.00’te, İstanbul’dan ise saat 08.40’da iki şehir arası hizmet verecek yüksek hızlı tren seferleri başlayacak. İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas şehirlerini birbirine bağlayacak yüksek hızlı treninin bir istasyonunun da Kocaeli’de olması için ilimizdeki Sivaslılar harekete geçti. İzmit’teki demir yolu trafiği ve yolcu yoğunluğundan dolayı ilk etapta devreye alınamayan istasyon için zaman içerisinde olumlu adımlar atılacak.

BAKAN YARDIMCISINA GİDECEKLER

Kocaeli istasyonu için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüşen ve gerekli girişimleri belediye ile birlikte yerine getiren Kocaeli Sivaslılar Derneği, aynı zamanda konunun çözümü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Osman Boyraz ile bir araya gelecek. 483 yolcu kapasitesine sahip ve 250 kilometre hızla seyredebilen trenlerde klima, internet, priz gibi gerekli imkanlar da var.