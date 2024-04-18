Sivaslılar, hızlı tren için harekete geçti

TALEPTE BULUNDULAR
4 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Sivas’tan saat 13.00’te, İstanbul’dan ise saat 08.40’da iki şehir arası hizmet verecek yüksek hızlı tren seferleri başlayacak. İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas şehirlerini birbirine bağlayacak yüksek hızlı treninin bir istasyonunun da Kocaeli’de olması için ilimizdeki Sivaslılar harekete geçti. İzmit’teki demir yolu trafiği ve yolcu yoğunluğundan dolayı ilk etapta devreye alınamayan istasyon için zaman içerisinde olumlu adımlar atılacak.
BAKAN YARDIMCISINA GİDECEKLER
Kocaeli istasyonu için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüşen ve gerekli girişimleri belediye ile birlikte yerine getiren Kocaeli Sivaslılar Derneği, aynı zamanda konunun çözümü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Osman Boyraz ile bir araya gelecek. 483 yolcu kapasitesine sahip ve 250 kilometre hızla seyredebilen trenlerde klima, internet, priz gibi gerekli imkanlar da var.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mert - Arifiye'de durup İzmit'te durmaması çok saçma. 2 Milyonluk şehirde tren durmaması nedir? Her zamanki gibi devleti besleyen Kocaeli devletten hizmet almamaya devam ediyor.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.