Başkurt: "Aday olmam diyemem"

“OLAMAM DİYEMEM”
7 yıldır Kocaelispor yönetiminde yer alan İdari As Başkan Veli Başkurt, “ Her Kocaelisporlunun hayalidir başkan olmak. Arkadaşlarımızın, yakın çevremizin böyle bir teveccühü var. Aday olmam dersen yalan söylemiş olurum. Aday olmayacağım diyemem. Aday olmasam da bir ekip yapıyor, arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Çalışmalara henüz başlamadım” dedi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.