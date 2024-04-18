Başkurt: "Aday olmam diyemem"

“OLAMAM DİYEMEM”

7 yıldır Kocaelispor yönetiminde yer alan İdari As Başkan Veli Başkurt, “ Her Kocaelisporlunun hayalidir başkan olmak. Arkadaşlarımızın, yakın çevremizin böyle bir teveccühü var. Aday olmam dersen yalan söylemiş olurum. Aday olmayacağım diyemem. Aday olmasam da bir ekip yapıyor, arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Çalışmalara henüz başlamadım” dedi.

Kaynak: Bülten