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18 Nis 2024 - 16:34- Spor G:

Veli Başkurt: “Aday olmayacağım diyemem”

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Kocaelispor’da İdari As Başkan Veli Başkurt yaklaşan kongre öncesinde aday olabileceğini söyledi.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Veli Başkurt: “Aday olmayacağım diyemem” mask
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9 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulda liste çıkartabileceğine yönelik duyumlar alınan Kocaelispor idari asbaşkanı Veli Başkurt açıklamada bulundu. Başkurt, “Pek çok ortamda söyledim. Her Kocaelisporlunun bir gün başkan olmak hayalidir. Yakın çevremden, arkadaşlarımdan böyle bir teveccüh var. Aday olmayacağım diyemem. Ama şu an için net bir kararım yok. Büyüklerimle görüşüp, fikirlerini alacağım. Son bir değerlendirme yaptıktan sonra kamuoyuna açıklama yapacağım” dedi. Başkurt, aday olmasa da başka bir ekipte yer alabileceğini söyledi.

Kaynak: Bülten

# HER, VAR, başkan, kocaelispor

18 Nis 2024 - 16:34 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Kartepe - 7 yıldır aldığınız 150 topçunun 125 tanesi kaos

yazık edilen paraların hesabını kim verecek

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 11:36
03

Furkanci - Basgan olursa kocaeliyi kimse tutamaz. Simdi Real Madrid dusunsun. Hodri meydan.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 19 Nisan 11:05
01

Black4141 - düşün artık KOCAELİSPOR'un yakasından!!!

Yanıtla . 25Beğen . 1Beğenme 18 Nisan 19:23
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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