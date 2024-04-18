Veli Başkurt: “Aday olmayacağım diyemem”

9 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulda liste çıkartabileceğine yönelik duyumlar alınan Kocaelispor idari asbaşkanı Veli Başkurt açıklamada bulundu. Başkurt, “Pek çok ortamda söyledim. Her Kocaelisporlunun bir gün başkan olmak hayalidir. Yakın çevremden, arkadaşlarımdan böyle bir teveccüh var. Aday olmayacağım diyemem. Ama şu an için net bir kararım yok. Büyüklerimle görüşüp, fikirlerini alacağım. Son bir değerlendirme yaptıktan sonra kamuoyuna açıklama yapacağım” dedi. Başkurt, aday olmasa da başka bir ekipte yer alabileceğini söyledi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Kartepe - 7 yıldır aldığınız 150 topçunun 125 tanesi kaos
yazık edilen paraların hesabını kim verecek
Furkanci - Basgan olursa kocaeliyi kimse tutamaz. Simdi Real Madrid dusunsun. Hodri meydan.
Burak - Düşün yakasından bu kulübün..!
Black4141 - düşün artık KOCAELİSPOR'un yakasından!!!
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.