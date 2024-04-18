Veli Başkurt: “Aday olmayacağım diyemem”

9 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulda liste çıkartabileceğine yönelik duyumlar alınan Kocaelispor idari asbaşkanı Veli Başkurt açıklamada bulundu. Başkurt, “Pek çok ortamda söyledim. Her Kocaelisporlunun bir gün başkan olmak hayalidir. Yakın çevremden, arkadaşlarımdan böyle bir teveccüh var. Aday olmayacağım diyemem. Ama şu an için net bir kararım yok. Büyüklerimle görüşüp, fikirlerini alacağım. Son bir değerlendirme yaptıktan sonra kamuoyuna açıklama yapacağım” dedi. Başkurt, aday olmasa da başka bir ekipte yer alabileceğini söyledi.

Kaynak: Bülten