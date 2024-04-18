Yalova’da Kocaeli finali var

DERİNCE ALPASLAN İLE İZMİT 28 HAZİRAN KARŞILAŞACAK

Türkiye yarı finallerinde Yalova’da grubunda son maçında Antalya temsilcisi ile 2-2 berabere kalan Derince Alpaslan Ortaokulu, grubunu birinci sırada tamamladı. Alpaslan Ortaokulu, diğer grupta yer alan son maçında İstanbul Halil Türkan Ortaokulu ile karşılaşan, 0-0 biten maçta grubunu ikinci sırada tamamlayan bir diğer temsilcimiz 28 Haziran Ortaokulu’na rakip oldu. İki Kocaeli takımının Cuma günü oynayacağı maçı kazanan takım Yalova’da finale çıkacak. Final oynayacak iki takımda Türkiye finaline katılacağı için Cuma günkü maçta kazanan takımımız Türkiye’de son 8 takım arasına kalacak. Türkiye finalleri 22-28 Mayıs’ta Uşak’ta yapılacak.