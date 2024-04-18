Yalova’da Kocaeli finali var

DERİNCE ALPASLAN İLE İZMİT 28 HAZİRAN KARŞILAŞACAK
Türkiye yarı finallerinde Yalova’da grubunda son maçında Antalya temsilcisi ile 2-2 berabere kalan Derince Alpaslan Ortaokulu, grubunu birinci sırada tamamladı. Alpaslan Ortaokulu, diğer grupta yer alan son maçında İstanbul Halil Türkan Ortaokulu ile karşılaşan, 0-0 biten maçta grubunu ikinci sırada tamamlayan bir diğer temsilcimiz 28 Haziran Ortaokulu’na rakip oldu. İki Kocaeli takımının Cuma günü oynayacağı maçı kazanan takım Yalova’da finale çıkacak. Final oynayacak iki takımda Türkiye finaline katılacağı için Cuma günkü maçta kazanan takımımız Türkiye’de son 8 takım arasına kalacak. Türkiye finalleri 22-28 Mayıs’ta Uşak’ta yapılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.