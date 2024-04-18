Talus, Ankara ziyaretini yorumladı: Tarihi konuşmaya tanıklık ettik

AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Ülkenin dört bir yanından AK Parti teşkilatları katılım sağlarken AK Parti Kocaeli teşkilatı da toplantıda hazır bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim değerlendirmelerinde bulundu. Açıklamaları esnasında AK Parti Kocaeli teşkilatı “Kocaeli seninle gurur duyuyor!” sloganları attı. Erdoğan, teşkilatın sloganlarına karşılık vererek “Ben de sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

YAMAN HARİÇ TÜM TEŞKİLAT KATILDI

Ankara’ya giden Kocaeli teşkilatından AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus toplantıda hazır bulunurken Milletvekili Cemil Yaman kolunu kırdığı için evde istirahat etmesi sebebi ile katılım sağlayamadı. Grup toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir” ifadelerini paylaştı.

TEKRAR YOLA KOYULUYORUZ

AK Parti Kocaeli Şahin Talus ise yeni dönemin ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı tarihi konuşmaya yerinde tanıklık etmenin onurunu yaşadığını söyleyerek, Erdoğan’ın toplantıda ki açıklamalarından bazı başlıkları paylaştı. Talus’un paylaşımında yer verdiği açıklama: “Biz partilerden bir parti değiliz, biz bu günlere bir anda gelmedik. Bu partinin temelinde yüzlerce, binlerce fedakarın, cefakarın alın teri, emeği var. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, gerekeni yaparız, arızaları düzeltir, eksikleri giderir tekrar yola koyuluruz. Kimse sevinmesin, kimse umutlanmasın. Biz buradayız.”

Kaynak: Haber Merkezi