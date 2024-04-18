Toyota 211 bin aracını geri çağırıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, 135 bini Japonya içinde olmak üzere dünya geneli 211 bin Prius model aracını geri çağırdı. Buna göre Kasım 2022-Nisan 2024 dönemi üretilen söz konusu kusurlu araçlarda, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası saptandı.
Sorunu çözecek yedek parçaların tedarik periyodu tamamlanana kadar Toyota, ülke içinde Prius model üretimini durdurduğunu açıkladı. Aiçi eyaleti merkezli tedarikçi firma Tokai Rika Co. açıklamasında da firmaya yönelik geri çağırma maliyetinin 11 milyar yene (71 milyon dolar) erişebileceğini duyurdu.
Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı da (MLIT) "yetersiz su geçirmezlik" kaynaklı suyun kapı menteşelerinden içeri sızabileceğini bildirdi. Bakanlık, bu durumda elektronik arka kapı mandallarının kısa devre yapabileceğini ve "sürüş sırasında arka kapıların açılma riski" yaşanabileceğini açıkladı.
Devlet televizyonu NHK haberinde, şimdiye kadar Prius modellerinin düşük hızda seyrederken kapılarının açıldığı 3 vaka yaşandığını aktardı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.