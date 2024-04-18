Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Arslan'ın evinde beslediği tavuğu kuluçkaya yattı.
Yumurtalardan çıkan 11 civcivi inceleyen Arslan, yavrulardan birinin 4 ayaklı olduğunu fark etti.
Arslan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Tavuğun 4 ayaklı yavruyu da sahiplendiğini belirten Arslan, yakınlarının civcivi görmeye geldiğini anlattı.
Arslan, civcivleri özenle büyüteceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.