İtfaiye Dairesi Başkanı İslamoğlu: “1250 metrekare alan tamamen yandı”

Yangın; 14.00 sıralarında Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, markette elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada içeride bulunan çalışanlar can havliyle ile dışarı kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 2 saat süren müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

3 DAKİKA İÇERİSİNDE GELDİK

Yangınla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, “Saat 14:07’de haber merkezime düşen ihbarın ardından 14:08’de olay yerine çıkış yaptık. Yaklaşık 2.5-3 dakika içerisinde geldiğimizde market tamamen yanan vaziyetteydi. Rüzgârın da etkisi vardı. Ama hamdolsun içeride kalan, yaralanan hiçbir vatandaşımız olmadı. Maddi hasar meydana geldi. Bütün ekiplerimizle beraber, yaklaşık 36 itfaiye aracımız, 91 personelimizle beraber yangını kontrol altına aldık. Şuanda da soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

ÇATISINDA YAKALADIK

Devamında İslamoğlu, " İzmit belediyemize ait bir binamız vardı. Onun çatısına sirayet etti. Yangını çatısında yakaladık. Sadece çatısı zarar gördü. İçerisinde de birazda sudan kaynaklı zarar oldu." diye konuştu.

1250 METREKARE ALAN YANDI

Yangının toplam zararı ile ilgili açıklama yapan İslamoğlu, "1250 metrekare kapalı alana ait bir marketti. Kapalı alanın tamamı zarar gördü.” ifadelerini kullandı.

"DURUM TESPİTİ YAPACAĞIZ"

İslamoğlu yangının çıkış nedeni ile ilgili şuan bir şey söyleyemeyeceklerini belirterek, “Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonraki çalışmalarımızda durum tespiti yapmaya çalışacağız." dedi.