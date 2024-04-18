Derince Birlikspor 2 belediye başkanı, 4 muhtar, 1 meclis üyesi çıkardı

Derince ekibinde kulüp başkanlığı yapan Aziz Alemdar ile Sertif Gökçe daha sonraki yıllarda ilçenin belediye başkanı olurken, Cevat Aygün Sırrıpaşa mahalle muhtarlığı, Yakup Deniz ise meclis üyeliği yaptı. Derince Birlikspor Kulübü yönetim kurulunda görev alan Hülya Yıldırım Sırrıpaşa, Bülent İçen ise Fatih mahalle muhtarı oldu.

BÜYÜK GURUR VE MUTLULUK

Uzun yıllardır yönetim kurulunda görev yapan Şaban Eraslan, Derince Birlikspor’un gerçek anlamda bir okul olduğunun altını çizerek, “Gençlere spor yaptırıp kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor, içlerinde yeteneği olanları Türk futboluna kazandırıyoruz. Bunun yanında kulübümüze başkan veya yönetici olarak hizmet verenler daha sonraki süreçte ilçe yönetiminde söz sahibi konuma geliyorlar. Bu tablodan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.