Kullarspor U16’dan Başkan Özlü’ye ziyaret

FAHRİ ALTINTAŞ TEŞEKKÜR ETTİ

Dün Tekirdağ’da başlayan U16 Türkiye Şampiyonası 1.kademe maçlarında mücadele eden Kullarspor, yolculuk öncesinde Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü ziyaret etti. Ziyarete kulüp başkanı Fahri Altıntaş, teknik ekip ve tüm futbolcular katıldı. Belediye Başkanı Özlü Tekirdağ’daki şampiyona için takıma başarı dileğinde bulunup, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş da, göreve geldiği ilk günden bu yana Kullarspor’a yakın ilgi gösteren, her türlü desteği veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye teşekkür edip, Tekirdağ’da kenti ve ilçeyi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Kaynak: Spor Servisi