11 sahada 11 maç var

GÜNÜN PROGRAMI
MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
19.00 U-17 A KOCAELİ GÜNEŞ SPOR- DERİNCE BİRLİK SPOR
AVNİ KALKAVAN STADI
19.00 U-15 A İZMİT İDMANYURDU SPOR-İZMİT G.B SPOR
ARSLANBEY STADI
19.00 U-13 G ASRLANBEY G.B SPOR-KARATEPE G.B SPOR
CEPHANELİK STADI
19.00 U-17 B BEKİRDERE SPOR-İZMİT MALTA SPOR
DERBENT STADI
19.00 U-17 A KOCAELİ NUSRETİYE SPOR-İZMİT YAHYAKAPTAN SPOR
ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI
19.00 U-13 H İZMİT VEZİRÇİFTLİĞİ SPOR-KULLAR SPOR
DEĞİRMENDERE STADI
19.00 U-13 F DEĞİRMENDERE FOLA SPOR- GÖLCÜK G.B SPOR
KAVAKLI STADI
19.00 U-13 E GÖLCÜK İ.Y SPOR-HARB-İŞ SPOR
KARAMÜRSEL STADI
19.00 U-13 E KARAMÜRSEL BARBAROS SPOR-ÇAMCUKUR SPOR
KÖRFEZ ESENTEPE STADI
19.00 U-17 E ÇAMLITEPE SPOR-TÜTÜNÇİFTLİK SPOR
HEREKE ERKİN AKKAŞ STADI
19.00 U-17 E KÖR.BLD.HEREKE YILDIZ SPOR-İLİMTEPE G.B SPOR
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.