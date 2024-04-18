5.6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.11 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.