Tolga Havuç’tan ziyaret ve kutlama

Havuç, “ Kocaeli’ni cimnastik branşında spor turizmine kazandırmış olmamız nedeniyle Kıbrıslı jimnastikçilerimizi de ilimize davet ettik. Tüm Kıbrıslı cimnastikçilerimize ve antrenörlerimize başarılar diliyoruz” dedi.
Kaynak: Spor Servisi
Kocaeli Jimnastik Akedemi Spor Kulübü Başkanı ve baş antrenörünü Tolga Havuç geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Cimnastik Federasyonu’nu ziyaret ederek bölgede başarılı çalışmalara imza atan Mustafa Erbulut başta olmak üzere tüm antrenörlere başarılar diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.