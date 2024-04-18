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BAL’da final haftaları

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5 takımla temsil edildiğimiz BAL’da artık bitime 4 hafta kaldı. Gebzespor’un şampiyonluk umudu sürüyor, Gölcük, Kullar ve Diliskelesi arasında ligde kalma mücadelesi nefes kesiyor, Yuvacık ise veda turları atıyor.

BAL’da final haftaları mask
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GEBZESPOR’UN UMUDU BİTMEDİ

Bölgesel Amatör Lig’de bayram nedeniyle geçtiğimiz hafta maçlar oynanmamıştı. Son 4 haftasına girilen ligde heyecan Pazar günkü maçlarla devam edecek. Bir maç eksiğiyle liderin 4 puan gerisinde bulunan Gebzespor haftayı son sıralarda yer alan Uzunköprü deplasmanında geçirirken, zirvedeki Çorlu da düşmesi kesinleşen Babaeski’nin misafiri olacak. Tekirdağ temsilcimizin puan kaybetme ihtimali çok uzak. Temsilcimiz haftayı kayıpsız geçerek umutlarını son 3 maça taşımak istiyor.

ÜÇ TAKIM ARASINDA AMANSIZ YARIŞ

Temsilcilerimizden Yuvacıkspor artık BAL’da veda maçlarına çıkıyor. Başiskele ekibi bu hafta İFA deplasmanına çıkacak. Kentin diğer üç takımı Gölcükspor, Kullarspor ve Diliskelesi ise doğrudan ligde kalabilmek için mücadele ediyor. Gölcükspor’un 3 puanlık avantajı var. Kırmızı-Siyahlılar Pazar günü sahasında Keşanspor ile oynarken, Kullarspor da yine evinde dişli rakip Feriköy önüne çıkacak. Diliskelesispor’un rakibi deplasmanda Sarayspor.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

1.ÇORLU SPOR 1947       25          19          4             2             62          12          61

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2.GEBZESPOR                   24           18          3             3             62          11          57

3.TAÇSPOR                       25           15          4             6             44          16          49

4.FERİKÖY                         24           14          5             5             48          23          47

5.İFA                                  24           13          7             4             49          20          46

6.GÖLCÜKSPOR                  24       12          5             7             35          27          41

7.KULLAR 1975 SPOR     24          11          5             8             46          21          38

8.DİLİSKELESİSPOR          24          11          4             9             35          23          37

9.KEŞAN SPOR                  24         9             6             9             35          28          33

10.KAPAKLISPOR              25          10          3             12          49          44          33

11.UZUNKÖPRÜSPOR     24          7             2             15          20          38          23

12.YUVACIKSPOR             25          7             1             17          27          53          22

13.SARAY SPOR 1953     24          6             3             15          24          40          21

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14.BABAESKİSPOR           24          1             1             22          10          98          4

15.LÜLEBURGAZSPOR    24          1             3             20          8             100        3

Kaynak: Spor Servisi

# hafta, VAR

18 Nis 2024 - 18:29 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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