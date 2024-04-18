BAL’da final haftaları

GEBZESPOR’UN UMUDU BİTMEDİ

Bölgesel Amatör Lig’de bayram nedeniyle geçtiğimiz hafta maçlar oynanmamıştı. Son 4 haftasına girilen ligde heyecan Pazar günkü maçlarla devam edecek. Bir maç eksiğiyle liderin 4 puan gerisinde bulunan Gebzespor haftayı son sıralarda yer alan Uzunköprü deplasmanında geçirirken, zirvedeki Çorlu da düşmesi kesinleşen Babaeski’nin misafiri olacak. Tekirdağ temsilcimizin puan kaybetme ihtimali çok uzak. Temsilcimiz haftayı kayıpsız geçerek umutlarını son 3 maça taşımak istiyor.

ÜÇ TAKIM ARASINDA AMANSIZ YARIŞ

Temsilcilerimizden Yuvacıkspor artık BAL’da veda maçlarına çıkıyor. Başiskele ekibi bu hafta İFA deplasmanına çıkacak. Kentin diğer üç takımı Gölcükspor, Kullarspor ve Diliskelesi ise doğrudan ligde kalabilmek için mücadele ediyor. Gölcükspor’un 3 puanlık avantajı var. Kırmızı-Siyahlılar Pazar günü sahasında Keşanspor ile oynarken, Kullarspor da yine evinde dişli rakip Feriköy önüne çıkacak. Diliskelesispor’un rakibi deplasmanda Sarayspor.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

1.ÇORLU SPOR 1947 25 19 4 2 62 12 61

__

2.GEBZESPOR 24 18 3 3 62 11 57

3.TAÇSPOR 25 15 4 6 44 16 49

4.FERİKÖY 24 14 5 5 48 23 47

5.İFA 24 13 7 4 49 20 46

6.GÖLCÜKSPOR 24 12 5 7 35 27 41

7.KULLAR 1975 SPOR 24 11 5 8 46 21 38

8.DİLİSKELESİSPOR 24 11 4 9 35 23 37

9.KEŞAN SPOR 24 9 6 9 35 28 33

10.KAPAKLISPOR 25 10 3 12 49 44 33

11.UZUNKÖPRÜSPOR 24 7 2 15 20 38 23

12.YUVACIKSPOR 25 7 1 17 27 53 22

13.SARAY SPOR 1953 24 6 3 15 24 40 21

___

14.BABAESKİSPOR 24 1 1 22 10 98 4

15.LÜLEBURGAZSPOR 24 1 3 20 8 100 3

Kaynak: Spor Servisi