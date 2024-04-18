Kocaelispor U19 ilk maçta elendi

TOKAT ERBAA İLE OYNADI
Bölgesel Gelişim Ligi’nde normal sezonu birinci bitirip Play-Off oynama hakkı elde eden Kocaelispor U19 dün son 16 turunda Tokat ekibi Erbaa ile karşılaştı. Antalya’da Ilıca Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında çok üstün gözüken Yeşil-Siyahlı ekibimiz sayısız gol fırsatını kullanamadı. Tokat ekibi 15. Dakikada attığı golle devreye 1-0 önde geçirdi.
BÖLGESEL LİGDE DEVAM EDECEK
İkinci yarıda temsilcimiz sonucu değiştirmek için büyük çaba gösterdi ama 90 dakika 1-0 sona erdi. Antalya’ya büyük umutlarla giden, hedefi Elit B Ligi’ne yükselmek olarak belirleyen Kocaelispor U19’un ilk maçta elenmesi büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yarattı. Adem Aydemir yönetimindeki temsilcimiz önümüzdeki sezon yine Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele edecek.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.