Kocaelispor U19 ilk maçta elendi

TOKAT ERBAA İLE OYNADI

Bölgesel Gelişim Ligi’nde normal sezonu birinci bitirip Play-Off oynama hakkı elde eden Kocaelispor U19 dün son 16 turunda Tokat ekibi Erbaa ile karşılaştı. Antalya’da Ilıca Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında çok üstün gözüken Yeşil-Siyahlı ekibimiz sayısız gol fırsatını kullanamadı. Tokat ekibi 15. Dakikada attığı golle devreye 1-0 önde geçirdi.

BÖLGESEL LİGDE DEVAM EDECEK

İkinci yarıda temsilcimiz sonucu değiştirmek için büyük çaba gösterdi ama 90 dakika 1-0 sona erdi. Antalya’ya büyük umutlarla giden, hedefi Elit B Ligi’ne yükselmek olarak belirleyen Kocaelispor U19’un ilk maçta elenmesi büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yarattı. Adem Aydemir yönetimindeki temsilcimiz önümüzdeki sezon yine Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele edecek.

Kaynak: Spor Servisi