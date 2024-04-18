Basketbol severlere çağrı

KAZANMAK ZORUNDA
Kağıtspor erkek basketbol takımı Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda kader maçına çıkacak. Son haftaya düşme hattında giren Mavi-Beyazlıların ligde kalabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Kulübün sosyal medya hesaplarından basketbol severlere yapılan çağrıda, “Basketbol takımımız Türkiye Basketbol 1.Ligi 34. hafta müsabakasında sezonun son maçında evinde Balıkesir BŞB'yi ağırlıyor. Bu önemli müsabakada takımımıza destek vermek için tüm halkımız salona davetlidir” ifadelerine yer verildi. Maç saatinin 15.00 olduğu da bildirildi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.