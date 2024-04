Gürsel: “Tek düşüncemiz kazanmak”

“ÜZERİNE KOYARAK GELİŞİYORUZ”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel önceki günkü antrenman öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam şunları dile getirdi: “ Her anlamda üzerine koyarak gelişiyoruz. Moral ve motivasyon olarak da iyi durumdayız. Sonuçlar iyi oldukça her şey daha çabuk düzeliyor. Bizim ve rakiplerimizin hangi gün oynadığı ve aldığı skor ilgilendirmeyecek. Biz bağımsız bir şekilde iyi bir Kocaelispor izleterek ne maç olursa olsun her maçı kazanmak için sahada olacağız. Ümraniye’ye kazanmak için gideceğiz. Başka bir düşüncemiz olmayacak” dedi.

“BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ TANIYORUZ”

“Orada çalıştım, duygusal bir bağımız olmuştu. Ama bugün Kocaelispor için tüm her şeyimizi veriyoruz. Şimdi buraya aitiz ve en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu maç onlar için de oldukça önemli. Onlar da beklemedikleri hiç düşünmedikleri bir duruma düştü. Onlar bizi, biz de onları tanıyoruz. Bu onları da aşırı motive edebilir. Oynamaya çalışan bir takımla oynayacağız. Oradayken nasıl buraya kazanmak için gelip başardıysak, şimdi de aynısını yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. En iyi şekilde hazırlanmamakla mükellefiz. Pazartesi günü oraya 3 puan için gideceğiz”

