Bandırma maçı pazar 16.00’da

Buna göre tüm maçlar Pazar günü oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Kocaelispor, Bandırmaspor ile evinde karşılaşacak. TFF geçmiş sezonlarda olduğu gibi son üç haftada maçları aynı gün ve saatte oynatacak. 33 ve 34. hafta maçlarının gün ve saatleri daha sonra açıklanacak.

Kaynak: Spor Servisi