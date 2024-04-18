Mehmet Ali Paşa'da devir teslim yapıldı

YAŞAR DOĞAN, AHMET KAYABAY'A BIRAKTI

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri ve muhtarların da seçildiği 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. Seçimde mahallelerinde 5 yıl boyunca muhtarlık yapacak isimler de belli oldu. O isimlerden biri de İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kazanan Ahmet Kayabay. 2 adayın yarıştığı seçimde mevcut muhtar da olan Yaşar Doğan'ın önünde seçimi tamamlayan Kayabay gerçekleşen devir teslim töreni ile görevi devraldı. Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarlığı'ndaki devir teslim törenine yeni muhtar Ahmet Kayabay'ın sevenlerinin yanı sıra mahalle sakinleri de katıldı.

VATANDAŞ İSTEYECEK BİZ YAPACAĞIZ

Muhtarlık resmi mühür beraatı ve muhtarlık mührünü yeni muhtar Ahmet Kayabay'a teslim eden önceki dönem muhtarı Yaşar Doğan, kısa bir süre muhtarlıkta kaldıktan sonra muhtarlıktan ayrıldı. Yeni muhtar Kayabay ve kendisini yalnız bırakmayanlar ise muhtarlık önünde günün anısına birlikte fotoğraf çektirdi ve yeni dönemin hayırlı olması için dua etti. 1976-1994 yılları arasında muhtarlık yapmış Hayrettin Kayabay'ın oğlu da olan Ahmet Kayabay yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Yaşar abimiz bizim abimiz. Ben 'Bana oy verdi, oy vermedi' diye ayrım yapmam. Görevi kazanmamızda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnandık ve kazandık. Bize inanmayanlar oldu ama başardık. 3 bin 100 kişiden oy aldık, sonraki seçimde oy alamadığımız mahalle sakinlerimizin de oyuna talibiz. Vatandaş isteyecek, biz yapacağız. Artık muhtarlıkta ücret dönemi bitmiştir"