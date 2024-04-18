Tekfen fabrikası işçileri mağdur ediyor

Fabrikada çalışan müteahhit işçilerinin her ayın 10’uncu günü maaş alması gerekirken maaşların aynı 20’sine kadar geciktirildiğini söyleyen işçiler, “İşveren maaşlarımızı geç ödediği için çok mağdur oluyoruz. Herkesin kendine göre ödeme planları var. Bizler ödemelerimizi maaşlarımızın ödendiği güne göre düzenledik. Ama zamanında maaş alamadığımız için sürekli ödemelerimiz gecikiyor ve gecikme cezaları ödüyoruz.
BAYRAMDA MAAŞ VERİLMEDİ
Geçen ramazan bayramında ücretlerimizi alamadığımız için çocuklarımıza bayramlık dahi alamadık. Buruk bir bayram geçirdik. Biz artık fabrikanın genel müdürünün çalışanların işçilerin maaşlarını bankada işletip para kazandığını ve kazandıktan sonra bize ücretlerimizi ödediğini düşünüyoruz. İçerde çalışan kadrolu işçiler sıkıntı yaşamazken, müteahhit çalışanlarının yaşamasının başka bir açıklaması olamaz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.