Tekfen fabrikası işçileri mağdur ediyor

Fabrikada çalışan müteahhit işçilerinin her ayın 10’uncu günü maaş alması gerekirken maaşların aynı 20’sine kadar geciktirildiğini söyleyen işçiler, “İşveren maaşlarımızı geç ödediği için çok mağdur oluyoruz. Herkesin kendine göre ödeme planları var. Bizler ödemelerimizi maaşlarımızın ödendiği güne göre düzenledik. Ama zamanında maaş alamadığımız için sürekli ödemelerimiz gecikiyor ve gecikme cezaları ödüyoruz.

BAYRAMDA MAAŞ VERİLMEDİ

Geçen ramazan bayramında ücretlerimizi alamadığımız için çocuklarımıza bayramlık dahi alamadık. Buruk bir bayram geçirdik. Biz artık fabrikanın genel müdürünün çalışanların işçilerin maaşlarını bankada işletip para kazandığını ve kazandıktan sonra bize ücretlerimizi ödediğini düşünüyoruz. İçerde çalışan kadrolu işçiler sıkıntı yaşamazken, müteahhit çalışanlarının yaşamasının başka bir açıklaması olamaz” dedi.