Çocuklar parka gitmekten korkuyor

Parkta sokak köpeklerinin sayısının 20’yi geçtiğini ifade eden vatandaşlar, “Biz bu parkta sabah ve akşam saatlerinde spor yapıyoruz. Spor yaparken koşanlara köpekler saldırıyor. Ayrıca parkın içinde bulunan oyun alanına gelen çocuklar da gelmekten korkuyor artık. Yanı hiç çocuk parka gitmekten korkar mı? Bizim çocuklarımız korkar hale geldi. Bir parkta bu kadar çok köpeğin olması doğru değil. Gerçekten çok ürkütücü hale geldi artık. Bu konuya belediyenin bir çare bulmasını istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.