Çocuklar parka gitmekten korkuyor

Parkta sokak köpeklerinin sayısının 20’yi geçtiğini ifade eden vatandaşlar, “Biz bu parkta sabah ve akşam saatlerinde spor yapıyoruz. Spor yaparken koşanlara köpekler saldırıyor. Ayrıca parkın içinde bulunan oyun alanına gelen çocuklar da gelmekten korkuyor artık. Yanı hiç çocuk parka gitmekten korkar mı? Bizim çocuklarımız korkar hale geldi. Bir parkta bu kadar çok köpeğin olması doğru değil. Gerçekten çok ürkütücü hale geldi artık. Bu konuya belediyenin bir çare bulmasını istiyoruz” dedi.