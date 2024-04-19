Asri Mezarlık’taki iki Kıbrıs şehidinin mezarına bakım yapıldı

Geçmişte kendisinin bakım yaptırdığı iki şehidin mezarının son halini gören Kıroğlu bir video çekerek, şehit mezarlarına el atılmasını istemişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri söz konusu iki şehit mezarında bakım temizlik ve çiçeklendirme çalışması yaptı. İnceleme sonunda gerekirse mezarlarda tekrar yaptırılacak.
İki mezarın bakımının yapılması üzerine videoyu çeken Oktay Kıroğlu gazetemiz aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Park Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan ve Mezarlıklar Müdürü Zafer Sevil’e teşekkür etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.