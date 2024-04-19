Asri Mezarlık’taki iki Kıbrıs şehidinin mezarına bakım yapıldı

Geçmişte kendisinin bakım yaptırdığı iki şehidin mezarının son halini gören Kıroğlu bir video çekerek, şehit mezarlarına el atılmasını istemişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri söz konusu iki şehit mezarında bakım temizlik ve çiçeklendirme çalışması yaptı. İnceleme sonunda gerekirse mezarlarda tekrar yaptırılacak.

İki mezarın bakımının yapılması üzerine videoyu çeken Oktay Kıroğlu gazetemiz aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Park Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan ve Mezarlıklar Müdürü Zafer Sevil’e teşekkür etti.