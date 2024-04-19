Kafenin müdavimleri doğum günlerinden rahatsız

Kafenin müdavimleri kutlamalarla ilgili yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

“-Doğum günü kutlamaları için aileler gelip kafenin içinde masaları birleştiriyorlar, sandalyeleri çekiyorlar. Buraya çay içmeye gelen diğer insanlar masa bulamıyor.

Üstelik kapalı mekandaki gürültü de insanların içerde oturmasını engelliyor. Belediye en azından kapalı alanda doğum günü yapılmasına izin vermemeli ya da doğum günleri için ayrı bir bölme yapılmalı. Yaz aylarında dışarda yapılan kutlamalara kimsenin dediği bir şey yok. Ama soğuk havalarda kapalı mekanda yapılan kutlamalar buraya gelen herkesi mağdur ediyor.”