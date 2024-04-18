Kaçak elektrik alınan direğin elektrikleri kesildi

Olayın olduğu bölgeye giden Sedaş, kaçak elektrik alınan direkteki elektriği kesti. Konu ile ilgili açıklama yapan Sedaş, kaçak elektrik kullanımı ile mücadelelerinin süreceğini belirtti. Sedaş’ın açıklaması şöyle:

“-Habere konu olan olayla ilgili şirketimize ihbar gelir gelmez gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak, 13 Nisan 2024 tarihinde müdahale edilmiş ve ilgili alandaki enerji kesilmiştir. Kaçak elektrik kullanımı canlı hayatını tehdit edebilecek olasılıklar barındırması nedeniyle ciddi bir güvenlik konusudur. Bu nedenle kaçak enerji ile mücadelemiz süreklilik içinde yoğun biçimde sürmektedir.”