Kaçak elektrik alınan direğin elektrikleri kesildi

Olayın olduğu bölgeye giden Sedaş, kaçak elektrik alınan direkteki elektriği kesti. Konu ile ilgili açıklama yapan Sedaş, kaçak elektrik kullanımı ile mücadelelerinin süreceğini belirtti. Sedaş’ın açıklaması şöyle:
“-Habere konu olan olayla ilgili şirketimize ihbar gelir gelmez gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak, 13 Nisan 2024 tarihinde müdahale edilmiş ve ilgili alandaki enerji kesilmiştir. Kaçak elektrik kullanımı canlı hayatını tehdit edebilecek olasılıklar barındırması nedeniyle ciddi bir güvenlik konusudur. Bu nedenle kaçak enerji ile mücadelemiz süreklilik içinde yoğun biçimde sürmektedir.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.