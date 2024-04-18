Kandıra yolu ışıklarına çözüm istiyorlar

Işıklara yakın bölgede olan Semt Kocaeli Sitesi sakinleri Kandıra Duble Yolun başlangıç noktası olan ve aynı zamanda viraj ve rampa öncesi bu son ışıklara artık bir çözüm bulunmasını istiyor. Bölge sakinleri, “Bu ışıkların hemen bir kilometre ilerisinde bulunan Çayırköy köprüsü var. Çayırköy köprüsü de bu ışıklardan geçiş sağlanan lokasyonlara geçiş verilebiliyor. Işıklar burada hem zaman kaybı hem de yakıt kaybına neden oluyor. Bölge sakinleri olarak belediyenin bu ışıkları kaldırmasını istiyoruz. Sürekli hem maddi hem ölümlü kazalar meydana geliyor. Buraya artık bir şekilde çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.