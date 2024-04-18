Kandıra yolu ışıklarına çözüm istiyorlar

Işıklara yakın bölgede olan Semt Kocaeli Sitesi sakinleri Kandıra Duble Yolun başlangıç noktası olan ve aynı zamanda viraj ve rampa öncesi bu son ışıklara artık bir çözüm bulunmasını istiyor. Bölge sakinleri, “Bu ışıkların hemen bir kilometre ilerisinde bulunan Çayırköy köprüsü var. Çayırköy köprüsü de bu ışıklardan geçiş sağlanan lokasyonlara geçiş verilebiliyor. Işıklar burada hem zaman kaybı hem de yakıt kaybına neden oluyor. Bölge sakinleri olarak belediyenin bu ışıkları kaldırmasını istiyoruz. Sürekli hem maddi hem ölümlü kazalar meydana geliyor. Buraya artık bir şekilde çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.