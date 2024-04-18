Kafe ve restoranlara fahiş fiyat boykotu kampanyasına büyük destek

Sosyal medya platformu X üzerinde bir araya gelen pek çok kullanıcı, hafta sonu restoran ve kafeleri boykot kararı aldı. #Boykot etiketiyle başlatılan bu hareket, kısa sürede büyük destek görürken paylaşımlara yorum yağdı. Küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içerikler ve fahiş fiyatlara tepki için yapılacak olan boykot nedeniyle 20-21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranlara gidilmeyecek. Geniş katılımlı boykotun hafta sonunda ses getirmesi, büyük yankı bulması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.