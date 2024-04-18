Kafe ve restoranlara fahiş fiyat boykotu kampanyasına büyük destek

Sosyal medya platformu X üzerinde bir araya gelen pek çok kullanıcı, hafta sonu restoran ve kafeleri boykot kararı aldı. #Boykot etiketiyle başlatılan bu hareket, kısa sürede büyük destek görürken paylaşımlara yorum yağdı. Küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içerikler ve fahiş fiyatlara tepki için yapılacak olan boykot nedeniyle 20-21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranlara gidilmeyecek. Geniş katılımlı boykotun hafta sonunda ses getirmesi, büyük yankı bulması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi