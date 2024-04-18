Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı!

Meclis lokantasındaki fiyatlar her dönem tartışmalara konu olurken, sosyal medyaya düşen bir adisyonda yer alan fiyatlar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
VATANDAŞTAN 10 KAT DAHA UCUZA YİYORLAR
Asgari ücretin 6 katından fazla kazanan milletvekillerinin Meclis lokantasında da normal vatandaştan 10 kat daha ucuza yemek yedikleri görüldü.
İnternette paylaşılan adisyonda bir vekilin pirinç pilavı ve cacık için 10'ar lira, kayısı kompostosu için 11 TL ve tereyağlı İspir fasulyesi için 43 TL ödediği görülüyor.
Kaynak: Haberler.com
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.