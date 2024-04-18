TOGG’un SUV modeli yakında yollarda

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen test sürüş programında açıklamalarda bulundu. Karakaş, T10X'in dört çeker versiyonunun haziran-temmuz aylarında "limited edition" versiyonuyla piyasaya sürülebileceğini ve Togg'un yurt dışına açılacağı zaman hakkında bilgi verdi.

Karakaş, şunları söyledi:

"Bu senenin sonundan itibaren Avrupa'da yavaş yavaş yer edinmek üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. T10X'in Avrupa'daki ön satışlarına bu sene sonunda başlayıp, yeni model yılında (2025) teslimatlara başlamak istiyoruz." TOGG CEO'su, markanın yurt dışı hedef pazar stratejisinin pazar dinamiklerine uyumlu olarak güncellendiğini belirtti ve şunları ekledi: "Özellikle Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya üçgenine girmeden önce, sektördeki hızlı gelişmeler ve Çinli markaların hızlı yayılması nedeniyle stratejimizi revize ettik." Karakaş, ilk modellerini satışa sunduklarında rekor bir talep gördüklerini ve 18 saat içinde 2023 yılı için planladıkları tüm araçları sattıklarını belirtti. Ayrıca, T10X'in başarısının yeni modellerle süreceğini ve ikinci modelleri fastback ve üçüncü modelle devam edeceğini ifade etti.

Ocak ayında T10F'nin sergilendiğini hatırlatan Karakaş, "Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X’i de göstermeye hazır hale gelebiliriz." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi