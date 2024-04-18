23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklu kaçması" suçlarından 23 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan C.D. (27), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.