19 Nis 2024 - 09:08 - Ekonomi

1 Dolar kaç TL? (19 Nisan Cuma 2024)

Dolar ve Euro yatırımcıları 19 Nisan 2024 Cuma günü Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabını merak ediyor ve araştırıyor. Detaylar ise haberimizde...