Taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1. Sokak'ta Salih K. idaresindeki 41 T 3505 plakalı taksi ile Erdal K. yönetimindeki 34 BL 1391 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.