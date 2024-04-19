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19 Nis 2024 - 09:39- Gündem G:

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre yurdun batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Nisan hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Manisa, Ordu, Sivas, Bingöl ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklenmektedir.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 19°

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: Haber Merkezi

# hava durumu, meteoroloji, sağanak yağış, hava, İstanbul, Kocaeli

19 Nis 2024 - 09:39 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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