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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
19 Nis 2024 - 09:50- Gündem G:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın devreye girdi... Sivasa giden hızlı tren İzmit’te de duracak

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Kocaelililerin beklentilerini karşılayacak adımı Tahir Büyükakın attı. 4 Mayıs’ta başlayacak Sivas Yüksek Hızlı Tren Seferlerinin durakları arasında Kocaeli yoktu. Büyükakın Bakan Uraloğlu ile görüştü ve trenin İzmit’te de durmasına karar verildi.

Adem Turgut
Adem Turgut Tüm Haberleri
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın devreye girdi... Sivasa giden hızlı tren İzmit’te de duracak mask
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SİVASA HIZLI TREN SEFERLERİ 4 MAYISTA

Sivas ile İstanbul arasında olan aktarmasız yüksek hızlı trende ilk sefer 4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sivas’tan 4 Mayıs saat 13.00’da hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul’a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul’dan da 08.40’ta hareket edecek, Sivas’a 15.58’de varacak, Sivas’tan 13.00’da hareket edecek ve İstanbul’a 20.08’de ulaşacaktır” diye konuştu.

AÇIKLANAN DURAKLAR ARASINDA İZMİT YOKTU

Ancak yeni hatta yapılacak hızlı tren seferlerindeki 6 durak da Kocaeli yoktu. Bakan Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, “Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, İstanbul-Sivas arasında Pendik, Arifiye, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat’ta duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız” demişti.

BÜYÜKAKIN DEVREYE GİRDİ İZMİT’TE DE DURACAK

Başta Kocaeli’de yaşayan 50 bini aşkın Sivaslı olmak üzere yeni hattaki yüksek hızlı trenein İzmit’te durmayacak olmasına tepkiler vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü ve Kocaelililerin beklentilerini aktardı. Bu görüşme sonrası harakete geçen bakanlık duraklar konusunda yeniden düzenleme yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Osman Boyraz, Büyükakın’ın arayarak 4 Mayıs’tan itibaren  seferlerine başlayacak Sivas Yüksek Hızlı Treninin İzmit’te de duracağını bildirdi.

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19 Nis 2024 - 09:50 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Adem Turgut

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(18)
17

Erk. - Haydarpaşa hattını geri istiyoruz. Başkan dan ve Reisten.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:20
15

Doğru Tespit - Tahir başkan yapar kocaeli nin başına gelen en hakiki baskan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:13
14

Sakura - Sahi bir havaalanı vardı Kocaeli' de, hani adı Cengiz Topel olan, hani 100 kişinin çalıştığı havaalanı var ya, bundan haberiniz var mı sayın başkanım? Sonra niye oy vermiyorsunuz demeyin diye yazıyorum. Bedava anket cevabı, alın işte size. Sırf İstanbul havaalanı istatiksel olarak hareket görsün diye Umreye, Hacca gidenleri bile oraya yönlendiriyorsunuz, bırak Bolu, Düzce, sakarya da oraya gidiyor, niye? Bu eziyet niye sayın başkan çok açık bir şekilde soruyorum işte size? Niye? Bu hakka girmek değil mi, vebal değil mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:08
13

Gebze - Gebze de neden durmuyor? Diğer tüm hızlı trenler duruyorsa bu trende Gebze de durmalı Tahir bey çözüm bekliyoruz lütfen

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:05
12

Gerçekler - Trafik sorunun çözün, şehir silüeti git gide kötüye gidiyor, şehir estetiği diye bir şey kalmadı, en azından bir kaldırımları bile boyayabilirdiniz? Karaosmanoğlu bu konuda çok iyiydi. Gidin başka büyükşehirlere bir bakın , Kocaeli köy oldu sayenizde. Haa bu arada; Halk Ekmek fabrikası olmayan tek büyükşehir Kocaeli? Haberiniz var mı oy veren kardeşlerim. Otobüs zammı da geliyor, iyi gezmeler dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 12:04
11

Mahdut Émekli - TAHIR HOCAM PAMUKKALÉ TRENINE ELATSA ÇOK SEVI

NIRIZ KÖRFEZDEN BILECIKLI HASAN KORPE

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 11:53
09

Yüksel Karadeni̇z - Tahir başkana duyarlı davranışından dolayı Teşekkür ederim

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 19 Nisan 11:33
08

Ali - Ankara... Gerede.. Bolu... Düzce... Sakarya hatdında Neden yoktur...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 11:28
06

Nefer - İzmit'te durmayacak denmesi bile baştan yanlıştı. Neyse ki yanlış dan dönülmüş.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 19 Nisan 11:16
05

Yolcu. - Adapazarı, Haydarpaşa trenleri neden az ve bazı durakları kapalı...

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 19 Nisan 11:13
04

Paşalı Mehmet - İlimize, bölgemize değer katacak böyle bir vizyon projeye gösterilen duyarlılıktan dolayı, Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN beye, Osman Boyraz beye, Kadir ZORTAŞ bey ve yönetimine çok teşekkür ederiz. İyiki varsınız.

Yanıtla . 13Beğen . 6Beğenme 19 Nisan 10:57
03

Ramazan Kuş - Allah'ım razı olsun Tahir başkan dan umarım Gebze'de de durur

Yanıtla . 6Beğen . 6Beğenme 19 Nisan 10:39
07

Doğrucu - @Ramazan Kuş 03 nolu yoruma cevabı: Arkadaşlar hızlı trenler her istasyonda durmaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 11:19
02

Yiğido - Teşekkürler sayın TAHİR BÜYÜKAKIN başkanım

Yanıtla . 7Beğen . 5Beğenme 19 Nisan 10:37
01

Serdar - Aklın yolu bir 2 milyonluk bir kentte durmayıp Arifiye'de durması. Nüfusu bize göre çok çok az olan Kırıkkale'de durup bizde durmaması saçmalıktan başka bir şey değildi. Emeği geçenlere teşekkürler. Ülkeyi besleyen Kocaeli'nin devletin ulaşım hizmetlerinden en üst noktada haydalanması gerek. Biran önce Kuzeyden geçecek yeni YHT hattının yapılıp mevcut eski demiryolunun Kocaeli Banliyö tren işletmesi yapacak halde Büyükşehir'e verilmesi gerek.

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 10:18
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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