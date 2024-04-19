Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın devreye girdi... Sivasa giden hızlı tren İzmit’te de duracak

SİVASA HIZLI TREN SEFERLERİ 4 MAYISTA
Sivas ile İstanbul arasında olan aktarmasız yüksek hızlı trende ilk sefer 4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sivas’tan 4 Mayıs saat 13.00’da hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul’a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul’dan da 08.40’ta hareket edecek, Sivas’a 15.58’de varacak, Sivas’tan 13.00’da hareket edecek ve İstanbul’a 20.08’de ulaşacaktır” diye konuştu.
AÇIKLANAN DURAKLAR ARASINDA İZMİT YOKTU
Ancak yeni hatta yapılacak hızlı tren seferlerindeki 6 durak da Kocaeli yoktu. Bakan Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, “Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, İstanbul-Sivas arasında Pendik, Arifiye, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat’ta duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız” demişti.
BÜYÜKAKIN DEVREYE GİRDİ İZMİT’TE DE DURACAK
Başta Kocaeli’de yaşayan 50 bini aşkın Sivaslı olmak üzere yeni hattaki yüksek hızlı trenein İzmit’te durmayacak olmasına tepkiler vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü ve Kocaelililerin beklentilerini aktardı. Bu görüşme sonrası harakete geçen bakanlık duraklar konusunda yeniden düzenleme yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Osman Boyraz, Büyükakın’ın arayarak 4 Mayıs’tan itibaren seferlerine başlayacak Sivas Yüksek Hızlı Treninin İzmit’te de duracağını bildirdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(18 )
Bozüyüklü - Bozüyük tede durması gerekir.
Erk. - Haydarpaşa hattını geri istiyoruz. Başkan dan ve Reisten.
Öğrenci - Tramvay cok kalabalik nefes alamiyoruz
Doğru Tespit - Tahir başkan yapar kocaeli nin başına gelen en hakiki baskan
Sakura - Sahi bir havaalanı vardı Kocaeli' de, hani adı Cengiz Topel olan, hani 100 kişinin çalıştığı havaalanı var ya, bundan haberiniz var mı sayın başkanım? Sonra niye oy vermiyorsunuz demeyin diye yazıyorum. Bedava anket cevabı, alın işte size. Sırf İstanbul havaalanı istatiksel olarak hareket görsün diye Umreye, Hacca gidenleri bile oraya yönlendiriyorsunuz, bırak Bolu, Düzce, sakarya da oraya gidiyor, niye? Bu eziyet niye sayın başkan çok açık bir şekilde soruyorum işte size? Niye? Bu hakka girmek değil mi, vebal değil mi?
Gebze - Gebze de neden durmuyor? Diğer tüm hızlı trenler duruyorsa bu trende Gebze de durmalı Tahir bey çözüm bekliyoruz lütfen
Gerçekler - Trafik sorunun çözün, şehir silüeti git gide kötüye gidiyor, şehir estetiği diye bir şey kalmadı, en azından bir kaldırımları bile boyayabilirdiniz? Karaosmanoğlu bu konuda çok iyiydi. Gidin başka büyükşehirlere bir bakın , Kocaeli köy oldu sayenizde. Haa bu arada; Halk Ekmek fabrikası olmayan tek büyükşehir Kocaeli? Haberiniz var mı oy veren kardeşlerim. Otobüs zammı da geliyor, iyi gezmeler dilerim.
Mahdut Émekli - TAHIR HOCAM PAMUKKALÉ TRENINE ELATSA ÇOK SEVI
NIRIZ KÖRFEZDEN BILECIKLI HASAN KORPE
Can - Helal be başkan
Yüksel Karadeni̇z - Tahir başkana duyarlı davranışından dolayı Teşekkür ederim
Ali - Ankara... Gerede.. Bolu... Düzce... Sakarya hatdında Neden yoktur...
Nefer - İzmit'te durmayacak denmesi bile baştan yanlıştı. Neyse ki yanlış dan dönülmüş.
Yolcu. - Adapazarı, Haydarpaşa trenleri neden az ve bazı durakları kapalı...
Paşalı Mehmet - İlimize, bölgemize değer katacak böyle bir vizyon projeye gösterilen duyarlılıktan dolayı, Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN beye, Osman Boyraz beye, Kadir ZORTAŞ bey ve yönetimine çok teşekkür ederiz. İyiki varsınız.
Ramazan Kuş - Allah'ım razı olsun Tahir başkan dan umarım Gebze'de de durur
Doğrucu - Arkadaşlar hızlı trenler her istasyonda durmaz
Yiğido - Teşekkürler sayın TAHİR BÜYÜKAKIN başkanım
Serdar - Aklın yolu bir 2 milyonluk bir kentte durmayıp Arifiye'de durması. Nüfusu bize göre çok çok az olan Kırıkkale'de durup bizde durmaması saçmalıktan başka bir şey değildi. Emeği geçenlere teşekkürler. Ülkeyi besleyen Kocaeli'nin devletin ulaşım hizmetlerinden en üst noktada haydalanması gerek. Biran önce Kuzeyden geçecek yeni YHT hattının yapılıp mevcut eski demiryolunun Kocaeli Banliyö tren işletmesi yapacak halde Büyükşehir'e verilmesi gerek.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.