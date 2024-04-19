Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın devreye girdi... Sivasa giden hızlı tren İzmit’te de duracak

SİVASA HIZLI TREN SEFERLERİ 4 MAYISTA

Sivas ile İstanbul arasında olan aktarmasız yüksek hızlı trende ilk sefer 4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sivas’tan 4 Mayıs saat 13.00’da hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul’a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul’dan da 08.40’ta hareket edecek, Sivas’a 15.58’de varacak, Sivas’tan 13.00’da hareket edecek ve İstanbul’a 20.08’de ulaşacaktır” diye konuştu.

AÇIKLANAN DURAKLAR ARASINDA İZMİT YOKTU

Ancak yeni hatta yapılacak hızlı tren seferlerindeki 6 durak da Kocaeli yoktu. Bakan Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, “Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, İstanbul-Sivas arasında Pendik, Arifiye, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat’ta duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız” demişti.

BÜYÜKAKIN DEVREYE GİRDİ İZMİT’TE DE DURACAK

Başta Kocaeli’de yaşayan 50 bini aşkın Sivaslı olmak üzere yeni hattaki yüksek hızlı trenein İzmit’te durmayacak olmasına tepkiler vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü ve Kocaelililerin beklentilerini aktardı. Bu görüşme sonrası harakete geçen bakanlık duraklar konusunda yeniden düzenleme yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Osman Boyraz, Büyükakın’ın arayarak 4 Mayıs’tan itibaren seferlerine başlayacak Sivas Yüksek Hızlı Treninin İzmit’te de duracağını bildirdi.