Bakan Tekin'den lise öğrencilerinin derslerine destek için dijital platform daveti

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce (OGM) hazırlanan OGM Materyal Dijital Platformuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Ortaöğretim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine yardımcı olmak ve YKS hazırlık sürecini desteklemek amacıyla OGM Materyal Dijital Platformunun öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Kazanımları pekiştirmek için etkileşimli etkinlikler, çalışma defterleri ve ders destek materyalleri gibi kaynaklarla öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerini zengin içeriklerle güçlendirirken eğitimde zamandan ve mekandan bağımsız bir öğrenme imkanı sunuyoruz."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.